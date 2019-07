Torricelle. «Residenti lamentano schiamazzi notturni sotto la pensilina Atv»

Nuova grana per l’amministrazione cosiddetta della “sicurezza” e del “decoro”: i residenti di Via Dei Colli sulle Torricelle lamentano frequenti schiamazzi notturni da parte di giovani che, in uscita da un noto locale notturno della zona, si riuniscono sotto alla pensilina Atv, disturbando il riposo e la quiete pubblica fino alle prime luci dell’alba. Per difendere il proprio diritto al riposo questi cittadini si stanno costituendo in comitato. Prima che nasca l’ennesima vertenza, invito pertanto l’amministrazione ad occuparsi di questo problema, in proprio o attraverso Atv che potrebbe posizionare nella pensilina dei cartelli che invitano a rispettare il risposo dei residenti, come nel “rendering” in allegato.