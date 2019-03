Verona Rugby, ancora luci spente al Payanini Center ma almeno torna l'acqua

Impegno in trasferta domani, 17 marzo, per il Verona Rugby, impegnato nella corsa alla salvezza nel campionato di Top 12. Gli antracite scaligeri alle 15 scenderanno in campo a Firenze per affrontare i Medicei, cercando punti che possano migliorare ulteriormente la classifica.

Nel frattempo, ieri, è arrivata una buona notizia. «A seguito dell'esito positivo degli accertamenti analitici prodotti dalla società, è stata ufficializzata da parte dell'azienda Ulss 9 - Scaligera, la revoca dell'ordinanza di chiusura dell'erogazione dell'acqua presso il Payanini Center». Questo è stato comunicato dal Verona Rugby, che quindi può tornare a riutilizzare l'acqua della struttura sportiva di via San Marco. I rubinetti e le docce erano rimasti chiusi per il rischio legionella, rischio ormai superato grazie alla tempestiva messa in opera degli adeguati controlli e delle operazioni di bonifica da parte del club rugbistico veronese.

Resta, invece, ancora in sospeso il problema dell'illuminazione. Il Comune di Verona ha inviato una diffida al Verona Rugby a non utilizzare luci del Payanini Center finché non saranno adeguete alle normative sull'inquinamento luminoso. La prossima settimana ci sarà un incontro tra i tecnici comunali, i rappresentanti del Verona Rugby e l'Arpav per sciogliere anche questo nodo. Nodo che per l'ex sindaco Flavio Tosi si poteva sciogliere facilmente con una deroga che non avrebbe lasciato al buio il Payanini. Un buio che i genitori dei piccoli rugbisti veronesi, per protesta, volevano cancellare con torce e telefonini. Una protesta pacifica che si sarebbe dovuta svolgere ieri e che invece non c'è stata. «Onde evitare dannose strumentalizzazioni», scrivono i genitori degli atleti del Verona Rugby.