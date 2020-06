Il giro del mondo all'insegna del gusto, insieme a Tonitto e Altromercato

Il Covid-19 ha cambiato le nostre abitudini, limitando gli spostamenti. Il ritorno alla normalità resta graduale e ci vorrà ancora del tempo per poter tornare alla ricerca di luoghi magici, ancora inesplorati in giro per il pianeta. A dare però un'opportunità di viaggio, seppur da casa, assaporando gusti e profumi unici nel loro genere ci ha pensato Tonitto 1939. L'azienda di Genova ha infatti presentato la propria nuova offerta di sorbetti e gelati in vista dell'estate 2020, facendo un regalo ai propri consumatori. Tutti coloro che vorranno tuffarsi in un giro del mondo sensoriale lo potranno fare grazie all'assoluta novità della linea di gelato «Origini»: gli ingredienti con cui vengono realizzate queste ricette provengono infatti da diverse parti del pianeta. Un connubio unico di gusti tra anacardi del Vietnam, cioccolato del Togo, fino al sale rosa dell'Himalaya per un viaggio del gusto realizzato grazie a un gelato equo solidale: cacao e zucchero infatti sono ingredienti provenienti da Altromercato, la principale realtà veronese di commercio equo e solidale.

«Per la preparazione dei sorbetti e delle nuove linee di gelato - precisa Massimiliano Dovo, responsabile della ricerca e sviluppo di Tonitto - utilizziamo materie prime di altissima qualità: latte fresco, uova fresche da allevamento a terra, frutta fresca e secca controllate, seguendo l’intera filiera produttiva. La frutta con cui sono prodotti i nostri sorbetti proviene inoltre da zone selezionate e per le quali viene realizzata un’attenta ricerca delle aree geografiche con le condizioni climatiche ideali alla coltivazione. In più per regolare la densità del sorbetto non utilizziamo latte e derivati, ma sviluppiamo un processo produttivo a lenta mantecazione, che pur in assenza di proteine animali rende il prodotto particolarmente cremoso».