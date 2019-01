Dalla corsa dei Babbi Natale arriva un aiuto per Tommy contro l'ittiosi

Un assegno da 5 mila euro per sostenere la ricerca contro l’Ittiosi. Il contributo è stato consegnato, venerdì mattina in sala Arazzi, a Chiara Bertoncelli, madre del piccolo Tommy, il bambino veronese colpito da questa malattia rara. Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore allo Sport Filippo Rando, il presidente di Verona Marathon Matteo Bortolaso e Marco Cappelletti di Agsm.

La somma è il frutto della raccolta fondi realizzata durante la Melegatti Christmas Run Verona, la camminata podistica dei Babbi Natale andata in scena lo scorso 16 dicembre, e sarà versata a favore del Comitato Uffi onlus (United for Fighting Ichthyosis). In occasione della Christmas Run, il pettorale numero 1 era stato indossato proprio dal piccolo Tommy.

«Grazie a Tommy, la Christmas Run è stata molto più di una grande giornata di sport – ha detto l’assessore Rando – perché è diventata una bellissima festa, cui hanno partecipato migliaia di persone. Ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto la raccolta fondi che, ancora una volta, ha dimostrato la generosità dei veronesi. Continueremo a sostenere Tommy e la ricerca per trovare una cura all’Ittiosi».

Grazie al contributo consegnato, è stata raggiunta la somma complessiva di 245 mila euro. L’obiettivo è arrivare a raccogliere 2 milioni, necessari per completare le ricerche sulla cura.

«Noi rappresentiamo una goccia – ha detto Bortolaso – ma siamo ben felici di poter contribuire, attraverso questo versamento, alla lotta contro la malattia. Di certo, il nostro impegno non finisce qui perché saremo ancora a fianco del piccolo Tommy per sostenere, con altre iniziative, questa battaglia».

La mamma del piccolo Tommy, dopo aver ringraziato, anche a nome degli altri bambini malati, ha ricordato i prossimi appuntamenti di sensibilizzazione e raccolta fondi. Domenica prossima, 20 gennaio, andrà in onda alle 17.30 su Rai1 uno speciale dedicato all’Ittiosi, mentre sabato 16 febbraio alle 20.30, il Teatro Stimate ospiterà il concerto Tributo Dire Straits, per raccogliere fondi a favore di Tommy.