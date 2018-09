Tocatì, i giochi di strada invadono la città. Le modifiche alla viabilità

Nell'anno europeo del patrimonio culturale, il Tocatì si aprirà domani, 13 settembre, in maniera del tutto eccezionale con una giornata di studio che si terrà all'auditorium Domus Mercatorum della Camera di Commercio. Ospite d’eccezione dell'incontro sarà Tibor Navracsics, commissario europeo all'educazione, cultura, gioventù e sport, che aprirà i lavori con l'intervento "La nuova agenda europea per la cultura e il ruolo dei giochi e sport tradizionali". La giornata di studio inizierà alle 9 e si articola in tre momenti: il primo dedicato all'impatto dei giochi tradizionali come espressione del patrimonio culturale di una comunità; il secondo che propone un'analisi di esperienze di ricerca del patrimonio ludico e il terzo apre a prospettive di cooperazione del partenariato europeo, attraverso la condivisione del Protocollo di Verona.

Da venerdì 14 settembre, invece, il Tocatì e i giochi di strada prenderanno possesso della città, andando a modificare il traffico nelle vie interessate dal festival internazionale dei giochi di strada.

Divieti di sosta con rimozione di tutti i veicoli, compresi motocicli e ciclomotori:

Dalle 14 di venerdì 14 alle 6 del 19 settembre, in area parcheggio compresa tra il civico 1b di via Mameli e porta Trento, lungadige Re Teodorico, piazzetta San Giorgio, piazza S. Anastasia.

Dalle 8 del 14 alle 6 del 17 settembre, in via Pellicciai, vicolo San Girolamo.

Dalle 12 di venerdì 14 alle 6 di lunedì 17 settembre, in piazza Viviani, piazzetta Pescheria, piazza Indipendenza, via Massalongo, piazzetta Chiavica, via Pellicciai, corte Sgarzerie, vicolo San Giovanni in Foro, piazza Duomo, lungadige Riva Battello, piazza Nogara, via Riva San Lorenzo, via Dogana, largo degli Alpini.

Dalle 14 del 14 settembre alle 6 del 17 settembre, in piazza delle Erbe.

Divieti di transito:

Dalle 12 di venerdì 14 alle 6 di lunedì 17 settembre e comunque fino al termine delle esigenze legate all'evento, in piazza Viviani, piazza Indipendenza, piazzetta Pescheria, via Cairoli, via Massalongo, piazzetta Chiavica, corte Sgarzerie, vicolo San Giovanni in Foro, piazza Duomo, via Pigna, via Pellicciai, vicolo San Girolamo, lungadige Riva Battello, piazza Nogara, piazza delle Erbe, corso Santa Anastasia, via Trota, via Duomo, vicolo Conventino.

Dalle 19 alle 21 di venerdì 14 settembre, in lungadige Re Teodorico.

Principali modifiche viabilistiche:

Dalle 12 di venerdì 14 alle 24 di domenica 16 settembre, il dissuasore mobile di transito presente in corso Portoni Borsari rimarrà abbassato.

Dalle 12 del 14 alle 6 del 17 settembre è istituito il doppio senso di circolazione in vicolo San Girolamo.

Dalle 8 del 15 alle 24 del 16 settembre è istituito il doppio senso di circolazione in via Ponte Nuovo e viene invertito il senso unico di marcia in via San Pietro Martire.

Infine, dalle 8 di venerdì 14 alle 8 di lunedì 17 settembre, i residenti del centro storico e titolari di permesso, sono autorizzati a parcheggiare anche negli stalli giallo/blu delle zone limitrofe all'area interessata dal Festival.