Tiziano Ferro contro il ministro Fontana per "smettere di sentirmi invisibile"

Lo ha scritto in inglese, in spagnolo e in italiano, per farsi comprendere da tutti e soprattutto dal destinatario del messaggio. Destinatario che è veronese, ma essendo stato europarlamentare sicuramente comprenderà anche qualche frase scritta in lingua straniera.

Non voglio supporto. Mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile.

Il messaggio è stato scritto da Tiziano Ferro e pubblicato con una storia su Instagram. Il destinatario è il neoministro alla famiglia Lorenzo Fontana.

Fontana aveva dichiarato che "le famiglie arcobaleno non esistono", per ribadire la propria posizione sul concetto di famiglia. Per il ministro, la famiglia è solo quella composta da un uomo e una donna, scatenando subito polemiche ma ricevendo anche apprezzamenti proprio dalla sua Verona. Successivamente, le dichiarazioni di Fontana sono state annacquate, specificando che temi come unioni civili o aborto, su cui Fontana ha una posizione netta e contraria, non sono nel contratto di governo Lega-5 Stelle e quindi non saranno toccati.

Tiziano Ferro ha dichiarato la propria omosessualità nel 2010 ed è stato testimonial del Gay Pride e la sua indignazione è la stessa di molte associazioni che lottano per i diritti di omosessuali e transgender.