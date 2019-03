Tiramisù Day, Verona nella top ten delle città che lo ordinano a domicilio

Just Eat, la app per ordinare online pranzo e cena a domicilio, in occasione del Tiramisù Day, il 21 marzo, svela i gusti degli italiani sul dolce che, per il secondo anno, si rivela il più ordinato a domicilio, davanti al cannolo siciliano e al cornetto alla Nutella.

Durante l'ultimo anno la richiesta da parte dei clienti è cresciuta di oltre l'85% rispetto al 2017, per un totale di circa 18mila chili di dolce, rispetto agli oltre 9.400 chili dell'anno precedente.

La classifica conferma il grande primato del gusto classico, soprattutto se home made. Secondo posto per il pistacchio e terzo per quello alla Nutella. Emerge però anche il grande amore per l'originale tiramisù al the verde, per quello senza glutine e per il vegano. Le varianti più golose ordinate su e giù per lo Stivale sono però anche quella bianca, con tiramisù classico e scaglie di cocco, o quella al cioccolato bianco.

Tra i formati preferiti vince la coppa tiramisù, ottima se si vuole anche condividere un assaggio, insieme alla monoporzione e al formato mignon. In classifica si posizionano anche il bicchierino e il tiramisù street, perfetto per il trasporto o da gustare durante una passeggiata.

La città italiana che ha ordinato la maggior quantità di tiramisù a domicilio è Roma, con oltre 6.600 chili ordinati nel 2018. Secondo posto per Milano (3.000 chili). Seguono Torino (oltre 1.000 chili) e Genova (980 chili). Bologna, con 650 chili, preferisce il gelato e il calzone al tiramisù, mentre Trieste, sesta in classifica con 450 chili, mangia soprattutto il semifreddo, Firenze (412 chili) quello ai frutti di bosco o in versione bio, e Napoli (340 chili) il gusto al cioccolato bianco. Ottavo e nono posto per Verona (338 chili) e Brescia (189 chili) rispettivamente amanti soprattutto della versione classica e della crema tiramisù o gusto fragola. Chiude la top ten Pisa con 162 chili.