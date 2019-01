«I tir continuano a passare da San Massimo». Sit in del PD in Comune

Alle 15 di martedì 22 gennaio il consigliere comunale Federico Benini con i consiglieri Pd della Terza Circoscrizione Sergio Carollo, Riccardo Olivieri e Annamaria Lugoboni hanno improvvisato un sit-in davanti all’ufficio dell’assessore alla Sicurezza Daniele Polato al terzo Piano di Palazzo Barbieri per sollecitare la predisposizione di un presidio permanente dei vigili urbani a San Massimo allo scopo di fermare i tir che «continuano ad attraversare il quartiere in barba ad ogni divieto di transito».

«Appena qualche giorno fa il passaggio di uno di questi bestioni della strada ha divelto il semaforo tra via Bresciana e via Lucio III, l’ennesimo danno all’arredo urbano che i new jersey posizionati dalla Circoscrizione non sono riusciti ad arginare - hanno detto i democratici -. Non possiamo attendere che accada qualcosa di peggio, magari alle persone, per intervenire in maniera più energetica. Come approvato da una recentissima mozione della Terza Circoscrizione è necessario che l’amministrazione predisponga dei presidi fissi della polizia municipale per tutto il tempo necessario a far interiorizzare agli autisti che di qui non si può e non si deve passare. Quando l’abbiamo fatto noi come liberi cittadini la misura ha funzionato. E’ tempo che il problema venga preso in carico seriamente anche dall’amministrazione comunale».