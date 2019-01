Tim down anche a Verona: problemi nella navigazione e ironia social

Mattinata decisamente complicata quella di mercoledì 9 gennaio per gli utenti Tim: sia per i clienti di rete fissa, sia per quelli di rete mobile, si sono verificati grossi problemi per quanto riguarda la navigazione internet in tutta Italia, compresa la provincia di Verona.

Sui social gli internauti si sono scatenati con l'hashtag #TIMdown, tra chi segnala il disservizio lamentandosi e chi fa dell'ironia: «E adesso chi glielo dice ai clienti che stanno provando ad inviare le fatture elettroniche #timdonwn #iniziamobene».