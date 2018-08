Oltre 3.000 veronesi ospiti a Vicenza del congresso estivo dei testimoni di Geova

Il convention Centre di Vicenza ha ospitato il congresso estivo dei testimoni di Geova. "Non potevamo trovare struttura più adeguata e funzionale - ha commentato Roberto Danese - Vicenza ci ha ospitato in modo straordinario". Oltre 3.000 i veronesi che hanno partecipato. "Sii coraggioso!" è stato il tema del congresso. L'evento è stato l'occasione per approfondire il ruolo sociale della comunità dei testimoni di Geova.

