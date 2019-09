Test universitari al via: i consigli sulla viabilità e su dove parcheggiare

Nei prossimi giorni la Polizia locale sarà impegnata in zona università, in vista dei test di ammissione alle diverse facoltà. Domani, martedì 3 settembre, infatti prenderanno il via i test nazionali per l’ammissione a Medicina, ma le prove proseguiranno anche nei prossimi giorni per gli altri corsi a numero chiuso.

Martedì saranno 1754 gli aspiranti camici bianchi veronesi, mentre mercoledì 4 sono 1450 gli iscritti ai test per l’accesso alla facoltà di Lingue. Altra giornata a rischio sarà quella di lunedì 9 con la presenza di oltre 800 candidati per le prove di Scienze Motorie. Mercoledì 11 settembre sono in programma i test dedicati alle professioni sanitarie, ai quali sono attesi più di 2400 iscritti, in concomitanza con il primo giorno di scuola. Infine, venerdì 13 settembre sarà la volta dei test per l’ammissione a Scienze della Formazione primaria ed Economia.

Per rendere fluida la viabilità, l’invito della Polizia locale è quello di utilizzare i parcheggi del Polo Zanotto, piazza Isolo, park Centro, Cittadella, Arena e Tribunale o di servirsi dei mezzi di trasporto pubblici. I vigili saranno impegnati a prevenire sosta e parcheggio irregolare, in particolare nei casi di intralcio o disagio per i residenti.

Saranno possibili anche chiusure temporanee da parte degli agenti, vista la presenza del cantiere di piazza Isolo che comporta rallentamenti nelle ore di punta, a causa anche della chiusura di Interrato Acqua Morta.

È possibile verificare la disponibilità di parcheggio utilizzando il servizio Veronamobile.it, aggiornato in tempo reale e con webcam dedicate. Tutte le informazioni e i consigli sono disponibili sul sito della Polizia municipale.