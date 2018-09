Università e test d'ingresso, a Verona il candidato migliore per medicina

Le università di Verona e di Pavia sono state quelle con gli studenti più preparati ai test di ingresso per i corsi di laurea di medicina, chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria.

L'esame di ammissione si è tenuto lo scorso 4 settembre e in tutta Italia si sono presentati quasi 60mila candidati. Per superare l'esame ed entrare in graduatoria era necessario totalizzare 20 punti. E a riuscirci sono stati 40.447 studenti.

Il punteggio medio più alto e la più alta percentuale di idonei si sono registrati nell'università di Pavia, fa sapere Ansa, mentre nell'università di Verona è stato ottenuto il punteggio assoluto più alto, 84.3. I risultati ufficiali saranno resi noti il 28 settembre, e la graduatoria sarà stilata il 2 ottobre.

Nel frattempo, l'università di Verona ricorda che si chiudono giovedì 20 settembre le candidature ai test di ammissione ai corsi di laurea dell'area giuridica. Le selezioni sono in programma il 27 settembre alle 11 nelle aule del palazzo di giurisprudenza in via Carlo Montanari e danno la possibilità di accedere al corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza e al corso di laurea triennale in scienze dei servizi giuridici, per il primo anno a numero chiuso.