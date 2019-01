Adrian, l'ambientalismo potrebbe essere al centro della terza puntata

Nonostante il netto calo negli ascolti del secondo appuntamento, oggi 28 gennaio, al teatro Camploy di Veronetta andrà in scena la terza serata di «Adrian», lo show di Adriano Celentano che anticipa la terza parte dell'omonima serie animata prodotta sempre dal Molleggiato.

Lo spettacolo teatrale sarà ancora trasmesso in diretta televisiva su Canale 5 in prima serata e si consiglia al pubblico che ha acquistato i biglietti di arrivare in teatro già prima delle 20.

Rimangono top secret gli argomenti che saranno trattati in questa terza puntata, anche se la struttura dovrebbe rimanere quella mostrata fin dall'inizio, con l'arca su cui potranno salire solo gli uomini e le donne in grado di salvare il mondo attraverso la bellezza. Confermate le presenza di Nino Frassica, Francesco Scali e Natalino Balasso, mentre è stata vista uscira dal Camploy l'attrice Ilenia Pastorelli, ma non è noto quale sia il suo ruolo nello spettacolo. Più facile da intuire il ruolo di Daniele Zovi, anche lui visto al Camploy. Zovi è un naturalista e quindi è possibile che l'ambientalismo, tema centrale nella produzione artistica di Celentano, possa essere al centro anche della scena nel teatro di Veronetta.

Ma il mistero più grande resta quale ruolo si ritaglierà Adriano Celentano in questa serata e se la sua sarà ancora una rapida apparizione oppure se soddisferà i desideri di un pubblico che vorrebbe vederlo esibirsi dal vivo.