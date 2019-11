Terremoto nella Bassa Veronese: registrate tre scosse ravvicinate

Tre scosse di terremoto sono state registrate nella Bassa Veronese nel tardo pomeriggio di mercoledì, ma non ci sarebbero stati danni o momenti di particolare apprensione.

Come indica il sito dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), la prima, la più forte, si è verificata a 5 chilometri da Bovolone alle 17:06:48, ad una profondità di 20 chilometri e con una magnitudo di 2.7.

Pochi istanti dopo, alle 17:07:39, la seconda ha avuto luogo a 4 chilometri da San Pietro di Morubio, alla medesima profondità ma con una magnitudo di 2.2.

La terza ed ultima scossa è stata invece registrata alle 17:09:53 alle stesse coordinate della prima, ma con una magnitudo di 2.0 e ad una profondità di 17 chilometri.

Il terremoto però non sarebbe stato avvertito dalla popolazione: i vigili del fuoco infatti hanno fatto sapere che nessuna chiamata è giunta al loro centralino.