Terremerse Nord Est ha donato 15.000 euro all'Aoui di Verona

«Per le nostre capacità professionali, non abbiamo altro modo di ringraziare tutto il personale medico, infermieristico, sanitario se non facendo questa donazione. A loro tutti va il nostro pensiero quotidiano per come stanno affrontando carichi di lavoro eccezionali, con impegno, professionalità responsabilità». Queste le motivazioni che hanno spinto Terremerse Nord Est a effettuare una donazione di 15.000 euro in favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

Un modo per far sentire la vicinanza al personale della struttura veronese che sta fronteggiando senza sosta l'emergenza Covid-19, ma anche per dimostrare il sostegno di Terremerse Nord Est al territorio. Quel territorio in cui in questo momento, più che mai, ognuno è chiamato a fare la propria parte per superare tutti assieme il periodo buio in cui ci troviamo.

Terremerse Nord Est, nel rispetto delle normative in vigore, sta continuando a lavorare per garantire la disponibilità dei prodotti e l’assistenza agronomica necessari perché il settore primario dell’agricoltura continui a essere produttivo. Oltre ad attuare tutte le misure di protezione individuali e le norme previste, l’azienda ha anche sottoscritto per i propri dipendenti un’assicurazione individuale ad hoc nello sfortunato caso in cui qualcuno dovesse essere colpito dal coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fondata nel 2019, Terremerse Nord Est è la società nata dall’integrazione delle competenze di Agriservice2016 e Massa, due importanti realtà attive in provincia di Verona nel settore della vendita di agroforniture e di erogazione servizi all’imprenditore agricolo. Due le sedi operative: a Sommacampagna e a Soave. Terremerse Nord Est fa parte del Gruppo Terremerse.