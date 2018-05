Attualità / Viale del Lavoro

Finiti i lavori per il teleriscaldamento in Fiera, via il cantiere in viale del Lavoro

Agsm ha terminato con cinque giorni di anticipo i lavori della prima fase. La seconda comincerà lunedì 28 maggio, in via Scopoli, nel tratto compreso tra Viale della Fiera e via Roveggia