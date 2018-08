Venti ragazze si sfidano alle Terme di Colà per il titolo di più bella del Lago di Garda

Venti bellissime ragazze sfileranno lunedì 6 agosto alle 21 per l’attesa finale di Miss Terme di Colà del Garda di Villa dei Cedri per vincere il titolo di più bella del Lago di Garda e aggiudicarsi il premio del valore di 10 mila euro.

Provenienti da Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige, ma anche Friuli Venezia Giulia, Toscana ed Emilia Romagna, le finaliste sono state scelte tra più di cento ragazze che in questi mesi estivi hanno partecipato alle sei giornate di selezione che si sono svolte nel suggestivo Giardino D’Inverno di Villa dei Cedri. In occasione della Grande Finale, sfileranno prima in abito da sera e poi in bikini sotto l’occhio attento della giuria tecnica sul palco dell’Antica Sagra della Madonna della Neve a Colà di Lazise. La ragazza che verrà eletta Miss Terme di Colà del Garda vincerà 10 mila euro in contratti di lavoro e sarà la nuova testimonial del Parco Termale di Villa dei Cedri, fino all’elezione della nuova reginetta nel 2019. La seconda e la terza classificata riceveranno invece un premio dal valore rispettivamente di 3 mila euro e 2 mila euro in contratti di lavoro.

Celebrando la bellezza, non poteva mancare un elogio alla musica. “Dirige l’orchestra il Maestro Vince Tempera”: è la frase che ricorreva negli anni '80 ogni volta che si esibiva un cantante al Festival di Sanremo. E il famoso direttore d’orchestra, autore di Ufo Robot e scelto dal regista americano Quentin Tarantino per il celebre film Kill Bill, accompagnerà il giovane artista Oliver in una coinvolgente esibizione musicale.

“In questi mesi, abbiamo visto sul palco non solo bellezza, ma anche talento, determinazione, personalità e naturalezza - spiega Anna Lisa Nalin, amministratrice del Parco - ed è proprio questo che cerchiamo in chi ci rappresenterà per un intero anno. La nuova Miss Terme di Colà sarà il volto non solo della bellezza di questi luoghi unici, ma anche della professionalità e passione che ogni giorno Villa dei Cedri mette al servizio dei propri clienti".