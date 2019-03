Adrian, Teo Teocoli sullo show di Celentano: «Il più grande flop della tv»

Una lunga intervista su Repubblica per spiegare le ragioni del suo abbandono e per rispondere ad alcune "velate" accuse di tradimento. Teo Teocoli, come Michelle Hunziker, è uscito allo scoperto e ha spiegato perché anche lui ha lasciato Adrian, lo spettacolo di Adriano Celentano andato in onda su Canale 5 dal Teatro Camploy di Verona per qualche settimana, poi sospeso e infine rimandato al prossimo autunno, con tutte le polemiche anche a livello locale per la prolungata occupazione del teatro con uno show che Teocoli ha definito «il più grande flop della tv».

Nell'intervista realizzata da Anna Bandettini, Teo Teocoli ha raccontato di essere stato contattato a dicembre per prendere parte agli spettacoli del Camploy. A Verona, Teocoli sarebbe venuto due volte. «L'orchestra non c’era, poi vengo a scoprire che è formata da soli cinque elementi - ha riferito l'attore comico e imitatore - Gli autori se ne stavano seduti ad aspettare perché senza Adriano non si poteva far niente. Ho capito che mi sarei trovato lì come un cretino a fare cose non scritte. Ho desistito».

Ma il colpo di grazia lo avrebbe dato la compagna di Celentano, Claudia Mori, dicendo a Teocoli che nello show non era prevista l'imitazione del Molleggiato. «Sono più bravo di lui a fare Celentano - ha aggiunto Teocolo - Io non lo imito, lo sostituisco. A quel punto ho detto proprio basta».

Teocoli ha anche ammesso di aver visto una sola puntata della serie animata Adrian, trovandola confusa e poco simpatica. E soprattutto ha ribadito che non ritornerà nello show di Celentano quando ripartirà in autunno.