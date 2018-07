Per i richiedenti asilo, assemblea con tende piantate davanti alla prefettura

Dopo due giorni di presidio sono arrivati anche a piantare una tenda davanti alla Prefettura di Verona i manifestanti che da lunedì 23 luglio chiedono che un gruppo di richiedenti asilo, ospitati nel veronese, sia riammesso nel sistema dell'accoglienza. Il gruppo di richiedenti asilo è formato da sette ragazzi che non hanno voluto accettare il trasferimento da Bovolone alla frazione di Castagnè, a Mezzane di Sotto. Il presidio di lunedì non ha avuto un esito positivo. Dalla Prefettura hanno risposto che il rischio è quello di creare un precedente, perché i richiedenti asilo sono affidati alle cooperative e sono le cooperative a decidere. Ma questa risposto non ha fermato la manifestazione che è andata avanti anche ieri, 24 luglio, e che va avanti anche oggi con un presidio sempre dalle 9 e con un'assemblea pubblica alle 11.30, in piazza Dei Signori.

Nulla di fatto per i sette richiedenti asilo a cui è stato revocato il diritto all'accoglienza - si legge sulla pagina Facebook "Veronesi aperti al mondo" - Il presidio riprende con un'assemblea pubblica cittadina per condividere e raccontare dal vivo gli eventi sciagurati di queste ultime due settimane. Non si revocano i diritti, un'altra accoglienza è necessaria.

Intanto si fa sempre più lunga la lista delle associazioni che aderiscono a questa manifestazione: Assemblea 17 dicembre, Potere al Popolo Verona, Circolo Pink, Laboratorio Autogestito Paratodos, Equilibrio Precario, Suburban, Azione Antifascista Verona, Pci-Fcgi Verona, Adl Cobas Verona, Verona in comune, Sinistra in comune, Comitato Provinciale Anpi Verona, Possibile Verona, Cub Verona, Laov Lavoratori auto-organizzati Orma Verona, Sportello Migranti Usb Vicenza, One Bridge To Idomeni, Circolo Fratelli Rosselli, Per Cambiare L'Ordine Delle Cose Forum di Verona.