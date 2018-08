Rovesci e temporali in montagna, viene prorogato lo Stato di Attenzione

Anche per la giornata di mercoledì è previsto un tempo parzialmente soleggiato in Veneto, con condizioni di moderata instabilità, specie nelle ore pomeridiane, e occasionali rovesci e temporali. Non sono stati esclusi inoltre fenomeni intensi su zone alpine e prealpine.

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha perciò diramato un bollettino che conferma lo Stato di Attenzione per possibili criticità idrogeologiche e che resterà in vigore fino alle 09 di giovedì nei bacini idrografici alpini e prealpini del Veneto.

Visti i fenomeni meteorologici previsti la criticità idrogeologica attesa è riferita solo allo scenario per temporali forti.