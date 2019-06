Temperature record e consumi d'acqua alle stelle: occhio agli sprechi

È in arrivo la settimana probabilmente più critica dell’anno per quanto concerne la gestione degli impianti di emungimento, per la disponibilità delle fonti di approvvigionamento e per la distribuzione dell’acqua potabile su tutto il territorio provinciale veronese. Non si può ancora parlare di grave emergenza, ma le temperature record e l’assenza di precipitazioni previste nelle prossime ore non fanno sperare in una diminuzione dei prelievi idrici massimi registrati in questi giorni.

Gli impianti di Acque Veronesi, la società consortile che gestisce il servizio idrico in 77 Comuni della provincia scaligera, sono infatti già messi a dura prova e stanno per arrivare alla loro massima potenzialità. L’azienda di Lungadige Galtarossa invita quindi alla massima attenzione, rinnovando a tutti i cittadini, turisti e amministratori l’invito a limitare la massimo inutili sprechi ed usi impropri delle risorse idriche. Proprio a causa dei consumi molto elevati la società provvederà nelle prossime ore a suggerire a sindaci ed amministratori di tutta la provincia di adottare opportuni provvedimenti mirati a limitare l’uso dell’acqua e sensibilizzare la cittadinanza ad un suo utilizzo attento e parsimonioso, con l’obiettivo di vietare utilizzi non strettamente domestici ed igienico-sanitari in determinate fasce orarie. È necessario, visto il prolungarsi della situazione, che tutti adottino comportamenti responsabili, riducendo al minimo i consumi di acqua potabile, dotandosi di sistemi che ne limitino l’uso, in particolare nelle attività produttive e nelle irrigue. I tecnici della società stanno costantemente monitorando l’andamento dei consumi ed eventuali casi di gravi disservizi in tutto il territorio provinciale. Criticità che potranno essere segnalati al numero verde 800734300, attivo 24 ore su 24.