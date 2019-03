TedxVerona, svelati i nomi dei primi due speaker: Mattiello e Asdal

Anche quest'anno raddoppia l'appuntamento con le idee che meritano di essere diffuse con TedxVerona 2019, in programma il 4 e 5 maggio. Un weekend all'insegna dell'innovazione, dell'intrattenimento e del design. Come ormai da tradizione, la domenica sarà dedicata all'evento nell'Auditorium del Palazzo della Gran Guardia, sul cui palco si alterneranno i dodici relatori protagonisti, mentre il sabato sarà una giornata interamente riservata a laboratori, workshop e tavole rotonde.

Svelati, intanto, i nomi dei primi due speaker protagonisti dell'evento di domenica 5 maggio: si tratta di Alberto Mattiello e Asmund Asdal.

Esperto di marketing, tecnologie digitali e temi legati all'innovazione, Alberto Mattiello è il deus ex machina del progetto "Future Thinking", acceleratore internazionale d'innovazione di J. Walter Thompson. Autore di Marketing Thinking (Egea, 2017) e Mind The Change (GueriniNext, 2017), vive tra Miami e l'Italia e mantiene una base affettiva a Cologna Veneta, sua città natale. Dal 2008 insegna Digital Innovation all’Università Bocconi, ed è lecturer in diversi atenei, incluso l'Imperial College of London. È un componente del Comitato Scientifico Consultivo PMI Confindustria.

Lo Svalbard Global Seed Vault è il deposito che conserva il patrimonio genetico mondiale delle sementi. Asmund Asdal, biologo norvegese, dal 2015 è Coordinator of Operation and Management di questa Arca di Noè della biodiversità. Negli ultimi 25 anni si è specializzato nella conservazione e nell'uso di risorse fitogenetiche e la sua missione, oggi, è garantire 24 ore su 24 la tutela di millenni di agricoltura mondiale a 1.300 chilometri dal Polo Nord, contro la sfida del riscaldamento globale e altri rischi creati o meno dall'uomo.



(Asmund Asdal)