Già disponibili i biglietti per i due giorni della quinta edizione di TedxVerona

Sabato 4 e domenica 5 maggio, il palazzo della Gran Guardia ospiterà la quinta edizione di TedxVerona, una due giorni dedicata ai temi della tecnologia, dell'intrattenimento e del design. E anche quest'anno, oltre all'evento principale, si ripeterà la molto apprezzata esperienza dei Lab che nella scorsa edizione hanno visto coinvolte più di 400 persone e 50 relatori.

Il tema scelto per l'edizione 2019 è "Zero", concept che verrà esplorato nelle sue diverse declinazioni attraverso i racconti degli speaker protagonisti sul palco.

Compriamo in rete per avere spedizioni immediate, cerchiamo offerte smart per navigare veloci, viviamo di stories che durano ventiquattr'ore, tutto incredibilmente veloce: la nostra storia, il nostro ritmo, le nostre aspirazioni - spiega il team di TedxVerona - E se vi dicessero che esiste un modo per fermare le cose, concentrarvi sull’essenziale e riportarvi allo zero? Zero è l'unico numero reale, né positivo né negativo. In informatica zero è l'indicazione del punto d'inizio. Lo zero termico, è lo spartiacque tra solido e liquido. Zero è un nome, che cambia viaggiando: nasce in India come sifr, passa per il mondo arabo, si associa al vento latino zephirum, arriva a noi dal veneziano zevero e diventa zero in italiano. All'origine significa vuoto, che non vuol dire assenza di valore. Piuttosto, zero è lo spazio liberato. La pagina bianca. È la libertà di essere. Siate il punto d’inizio. Siate l’elemento essenziale. Siate zero