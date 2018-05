Teatro Romano: la strada viene chiusa di sera in occasione degli spettacoli

Per consentire il regolare svolgimento degli spettacoli in programma al Teatro Romano, a partire da domenica 27 maggio e fino a domenica 16 settembre, saranno attuati alcuni provvedimenti viabilistici.

Dalle ore 17 fino a fine spettacolo istituiti i divieti di transito e sosta in via Rigaste Redentore e vicolo Botte (ad eccezione dei veicoli al servizio dei disabili, dell’organizzazione, per carico e scarico e per i mezzi di soccorso); dalle 20.30 a fine spettacolo, divieto di transito in via Rigaste Redentore, via Redentore e lungadige Re Teodorico, nel tratto compreso tra vicolo San Faustino e via Rigaste Redentore; per tutto il giorno, divieto di sosta con facoltà di rimozione, in piazza Martiri della Libertà, davanti alle uscite di sicurezza del Teatro Romano.

Sono esclusi dai divieti di transito i veicoli del trasporto pubblico di linea e non, quelli degli organizzatori, i mezzi di pronto intervento e soccorso, di frontisti e residenti, Forze di Polizia e Polizia Municipale.

