Il teatro nei cortili non si ferma a Verona: 19 compagnie per 73 spettacoli serali d'estate

«Anche quest'anno così come accade dal 1974 il teatro amatoriale allieterà le serate d'estate dei veronesi», così l'assessore alla Cultura del Comune di Verona Francesca Briani ha inaugurato la presentazione ufficiale della consueta rassegna "Il teatro nei cortili" che, nonostante la pandemia, avrà ugualmente luogo in città. «Quest'anno, - ha poi aggiunto l'Ass. Briani - siamo comunque riusciti a garantire che 19 compagnie vadano in scena al cortile dell'Arsenale, purtroppo infatti ci sarà solo un cortile e non i consueti tre, ma è comunque già un buon risultato. È stato scelto il cortile dell'Arsenale perché, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale, può comunque garantire 200 posti per gli spettatori».

Le compagnie teatrali coinvolte sono come detto 19 e in programma vi sono ben 73 appuntamenti. La rassegna di spettacoli è in programma dal 26 giugno al 6 settembre 2020. Un cartellone come sempre piuttosto eterogeneo, spaziando da autori italiani e stranieri, adattamenti e libere riduzioni da romanzi. Opere impegnate e commedie ironiche che ben rappresentano il variegato panorama del teatro amatoriale cittadino che da oltre 30 anni si esibisce in questa rassegna organizzata dal Comune di Verona. La manifestazione si svolgerà per l'esattezza presso la Corte Ovest dell'ex Arsenale militare: ampi spazi all'aperto per fruire in tutta sicurezza e completo relax, con possibilità di togliersi la mascherina una volta seduti, di questa finestra culturale del teatro amatoriale della città di Verona.

Il programma completo degli spettacoli