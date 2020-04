Alta Velocità Brescia-Verona, 514 milioni di euro per il secondo lotto

A marzo era stato autorizzato, ora ci sono anche i soldi per realizzarlo. Per il secondo lotto costruttivo dell'Alta Velocità tra Brescia e Verona, Rete Ferroviaria Italiana ha assegnato al Consorzio Cepav Due 514 milioni di euro. Il consorzio che ha il compito di realizzare la Tav lombardo-veneta ha dunque a disposizione ulteriori risorse finanziarie per portare avanti i lavori, come riportato da Ansa. Lavori che consistono nelle opere civili e nella realizzazione dell'armamentario ferroviario, della trasmissione elettrica e delle tecnologie dell'intera tratta.

