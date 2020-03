Tav Brescia-Verona, autorizzato secondo lotto. Opera completa entro il 2025

Martedì scorso, 10 marzo, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera del 21 novembre scorso con cui il Cipe (comitato interministeriale per la programmazione economica) ha autorizzato il secondo lotto costruttivo della tratta ferroviaria ad alta velocità tra Brescia e Verona. La progettazione e la realizzazione dell'opera è affidata al consorzio Cepav Due, il quale è già al lavoro tra le due province per portare l'Alta Velocità in Veneto attraverso il territorio scaligero.

Nella delibera è riportata la conferma del quadro economico della Tav Brescia-Verona: quasi due miliardi e mezzo di euro, suddivisi in due lotti: il primo da 1,892 miliardi di euro e il secondo da 607 milioni di euro.

Il primo lotto costruttivo comprende l'esecuzione delle opere civili negli oltri 40 chilometri della linea e le opere di interconnessione di Verona Merci. Il secondo lotto costruttivo prevede il completamento delle opere civili (interconnessione di Brescia Est per 5,2 chilometri) e la realizzazione della sovrastruttura ferroviaria e degli impianti tecnologici della Brescia-Verona.

Inoltre, tra gli allegati della delibera, è stato inserito il cronoprogramma aggiornato. I lavori del primo lotto costruttivo dovrebbero essere conclusi entro il mese di maggio 2023, mentre l'ultimazione del secondo lotto è prevista per novembre 2025. L'opera quindi potrebbe essere completata e attivata entro dicembre 2025.

L'allegato successivo al cronoprogramma, infine, descrive anno per anno la quantità di denaro che sarà impiegata per la realizzazione dell'opera. Per il 2020, l'investimento richiesto è di 392 milioni di euro, mentre l'anno prossimo è previsto l'investimento annuale più oneroso, da 650 milioni di euro.