Sede Ancap sul tracciato della Tav Brescia-Verona, soluzione vicina

L'assessore al lavoro della Regione Veneto Elena Donazzan ha riconvocato oggi, 3 giugno, su richiesta delle organizzazioni sindacali, il tavolo regionale sul futuro di Ancap, l'azienda di porcellane da tavola e ristorazione di Sommacampagna che conta un centinaio di dipendenti e il cui sito produttivo insiste sul tracciato della Tav Brescia-Verona.

Obiettivo dell'incontro, gestito dall'unità regionale di crisi aziendale, era comprendere le tempistiche di un accordo tra Cepav Due, il consorzio di imprese che sta realizzando l'infrastruttura ferroviaria, e Ancap, in merito al futuro dell'azienda ed in particolare al mantenimento del sito produttivo nella sua sede originaria.

Al tavolo, le parti in causa hanno evidenziato l'intenzione comune di trovare un accordo circa i costi e gli investimenti necessari per mantenere l'azienda di porcellane nel sito originario di Sommacampagna, in considerazione della recente rivisitazione della necessità di ricollocare l'azienda in altro sito e, nel contempo, della contestuale necessità di realizzare nei tempi concordati il tratto di Alta Velocità da Sona a Verona.

Il tavolo regionale tornerà a riunirsi entro il mese di luglio, con l'impegno da parte di Cepav Due di presentare uno schema di accordo che consenta all'azienda di Sommacampagna di conservare il proprio potenziale produttivo e di recuperare capacità di investimento, in continuità con la solida tradizione manifatturiera del territorio veronese e in considerazione anche dell'attuale fase molto delicata di gestione del superamento della crisi da Covid 19. Per parte propria la Regione ha assicurato, tramite l’unità regionale di crisi, che continuerà a tenere monitorata la vicenda, attraverso le organizzazioni sindacali, le altri parti interessate e le istituzioni locali.