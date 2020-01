Il Consiglio approva il tratto di Alta velocità tra l'A22 e la stazione di Porta Vescovo

Via libera del Consiglio comunale di giovedì sera, con 28 voti favorevoli e 2 contrari, al progetto preliminare per la sistemazione di un tratto di circa 10 chilometri della linea di Alta velocità/Alta capacità Milano-Venezia, compreso fra l’autostrada A22 fino alla stazione di Verona Porta Vescovo.

Il nuovo tratto ferroviario, secondo quanto si apprende da una nota di Palazzo Barbieri, si svilupperà in prossimità dell’’attuale sede dei binari della storica linea Milano-Venezia e prevede la creazione di un nuovo tratto di linea AV/AC Milano Venezia, la modifica di tracciato delle linee Milano Venezia storica e Verona-Brennero. Sono inoltre previsti interventi nelle stazioni di Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo, un nuovo scalo in località Cason, la modifica del tracciato dei raccordi che da bivio S. Massimo, Quadrante Europa e bivio Santa Lucia si dirigono verso Verona Porta Nuova scalo e, infine, la realizzazione di un nuovo ponte sull’Adige in affiancamento a quello esistente.

Sono stati accolti dall’assessore all’Urbanistica Ilaria Segala 12 dei 19 emendamenti presentati. Tutti respinti in fase di votazione i restanti 7 emendamenti. Accolto anche l’unico ordine del giorno collegato. Ad inizio seduta, dopo il ricordo effettuato da parte di Mauro Tosi, si è tenuto in aula un minuto di silenzio in memoria dell’ex consigliere comunale Carlo Bonetti, scomparso il 20 novembre 2019.