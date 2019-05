Arriva il Giro d'Italia e la task force di Amia è pronta a scendere in campo

È pronta la task force Amia per il Giro d'Italia. In occasione della tappa finale della 102° crono rosa che si snoderà tra le vie della città nella giornata di domenica, la società di via Avesani presieduta da Bruno Tacchella ha predisposto un piano straordinario che garantirà pulizia, decoro, speciali servizi e decorazioni floreali alle migliaia di turisti, appassionati e giornalisti che assisteranno all'evento.

Saranno potenziati uomini e mezzi e saranno organizzate una serie di attività straordinarie - ha detto Tacchella - Tra queste la pulizia preventiva di tutto il percorso, la pulizia delle caditoie, lo spostamento lungo il tragitto della gara dei contenitori per rifiuti che potrebbero risultare di intralcio ai ciclisti e soprattutto verrà garantita una presenza ed un'assistenza continua dei nostri operatori per eseguire pulizie manuali durante l'evento, sia al mattino che al pomeriggio. In totale la squadra operativa sarà composta da una quindicina di addetti Amia, accompagnati da una speciale squadra di ispettori. Presso l'Open Village di piazza Brà saranno inoltre posizionati 30 contenitori di rifiuti che saranno costantemente svuotati e smaltiti. Oltre all'aspetto legato al decoro e alla pulizia, metteremo in atto anche una serie di attività legate all'aspetto estetico e alla decorazione del verde dei tratti interessati dalla gara - conclude Tacchella - Sarà infatti eseguito lo sfalcio dell'erba lungo tutto il percorso e sono già state posizionate una serie di nuove piante e nuovi fiori lungo le aiuole spartitraffico di Corso Porta Nuova che andranno ad abbellire e decorare il passaggio dei ciclisti e la cornice della gara.