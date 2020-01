Festa al quartiere di Santa Lucia per i 100 anni di Angela Manni

Festeggiamenti importanti nel quartiere di Santa Lucia, a Verona. La signora Angela Manni ha spento le 100 candeline e anche l'amministrazione comunale ha voluto essere presente accanto alla famiglia.

Dopo aver lavorato da giovanissima alla centrale del latte veronese e poi in uno studio di avvocato, per molti anni la signora Angela è stata preziosa collaboratrice domestica del parroco del Basson don Bruno Trezza. Ancora lucidissima, non passa giorno senza che abbia recitato il rosario e letto quotidiani e riviste.

Per il Comune, era presente l'assessore Marco Padovani, che ha consegnato una targa in ricordo del traguardo raggiunto.