Farmacia Agli Angeli, sentenza del Tar: "L'acquisto di Agec è illegittimo"

La sentenza è del 16 maggio ed è stata pubblicata il 18 giugno. Chi vuole la può leggere a questo link, ma in buona sostanza è stata riassunta dal consigliere comunale del PD di Verona Stefano Vallani e dal consigliere PD in settima circoscrizione Carlo Pozzerle.

Il Tar del Veneto ha dichiarato illegittimo l'acquisto della farmacia Agli Angeli da parte di Agec, operazione propiziata nel 2009 da una serie di decisioni della prima giunta Tosi di cui facevano parte anche l'attuale sindaco Sboarina e vari assessori della sua giunta - riferiscono Vallani e Pozzerle - L'acquisizione si svolse nell'ambito del passaggio dal Comune ad Agec del complesso di tutte le farmacie comunali, manovra pesantissima sotto l'aspetto finanziario che come PD criticammo aspramente in quanto, come si continua a vedere a nove anni di distanza, costrinse Agec ad abbandonare gli investimenti sulla mission originaria, l'edilizia residenziale pubblica a favore dei veronesi in difficoltà abitativa.

Nel passaggio delle farmacie comunali ad Agec, il caso della farmacia Agli Angeli è particolare perché si trattava di un'attività privata. Il titolare era morto e gli eredi, non essendo farmacisti, non potevano rilevarla. Si doveva dunque procedere con la chiusura della farmacia e la messa in gara dell'autorizzazione.