Tangenziale sud: viene chiusa un giorno per lavori l'uscita di Bricoman

Per l’intera giornata di venerdì 1 novembre rimarrà chiusa al traffico l’uscita della tangenziale sud all’altezza di Bricoman. Il divieto, che interesserà il tratto di via Mezzacampagna compreso tra l’uscita della tangenziale sud e via Vigasio, si rende necessario per la realizzazione da parte di Acque Veronesi di nuovi allacciamenti fognari.