Tangenziale Sud: chiude nel weekend il tratto tra San Martino e la 434

Scattano i lavori sulla Tangenziale Sud tra il 6 e l'8 luglio.

Gli interventi di riasfaltatura porteranno alla chiusura del tratto compreso tra San Martino Buon Albergo e la Transpolesana dalle 20 di venerdì alla mezzanotte di sabato, compresa l'uscita per il comune veronese. Lo svincolo in entrata per San Martino invece resterà inutilizzable fino alle 6 del mattino di domenica.