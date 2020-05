Lavori in tangenziale sud e autostrada A4: disagi per gli automobilisti

Nuovi interventi sono in arrivo su alcune delle principali arterie stradali scaligere.

Per lavori di pavimentazione, la Tangenziale Sud di Verona in carreggiata Ovest (in direzione Verona Nord), verrà chiusa al traffico con uscita obbligatoria a Verona est, dalle ore 10 di lunedì 11 maggio alle ore 24 circa di venerdì 24 maggio 2020. Saranno chiuse anche le entrate in direzione Verona Nord dalla SS 434 e da borgo Roma.

In A4 invece, sempre per lavori di pavimentazione, in carreggiata Est (in direzione Venezia) tra i caselli di Verona Sud e Verona Est (dal km 284+700 al Km 285+700), si viaggerà su due corsie di marcia dalle ore 20 di venerdì 8 maggio alle ore 12 circa di domenica 10 maggio 2020.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La società cercherà di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni. In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno.