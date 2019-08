Chievo, taglio al trasporto pubblico: niente più prolungamento della linea 41

Non è ancora stato reso noto a tutti i cittadini, perché ancora manca qualche settimana all'inizio dell'anno scolastico, ma si conosce già una novità del nuovo orario invernale di Atv. E purtroppo non è una bella novità per il quartiere Chievo, in cui non passerà più l'autobus 41. Il prolungamento della linea da Borgo Nuovo era stato attivato in via sperimentale e pare che l'esperimento non sia riuscito.

Per il resto l'orario invernale del trasporto pubblico in provincia di Verona non sarà tanto diverso da quello dell'anno scorso, senza evidenti potenziamenti o tagli.

L'unico taglio pare sia dunque per il prolungamento della linea 41 al Chievo. Taglio di cui il consigliere comunale del Partito Democratico Federico Benini ha chiesto conto ad Atv. Il direttore generale dell'azienda Stefano Zaninelli ha risposto a Benini che la scelta non è stata presa da Atv ma dal Comitato di Indirizzo dell'Ente di Governo del trasporto pubblico, di cui fanno parte la Provincia di Verona e i Comuni di Verona e Legnago.

Interrogherò dunque l'amministrazione su questa decisione che taglia servizi ai quartieri e che è stata presa senza consultare i cittadini e senza dare alcuna informazione preventiva - ha dichiarato Benini - La linea 41 assicura al Chievo un collegamento diretto con l'ospedale maggiore. La decisione di toglierla favorisce dunque l'uso del trasporto motorizzato privato, quindi l'inquinamento e l'intasamento della città. Inoltre, lascia senza alternativa tanti anziani che non possedendo l'auto sono costretti ad elemosinare passaggi da conoscenti e parenti, oppure spendere di più per prendere il taxi.