Svelato in piazza Brà l'intero tabellone dell'edizione di Monopoly Verona

Dadi, imprevisti, case e alberghi da acquistare. Verona passa ufficialmente dal “Via” nel più classico e noto gioco in scatola. Sabato mattina, infatti, il sindaco Federico Sboarina ha svelato l’edizione speciale di Monopoly Verona e il tabellone gigante, allestito davanti a palazzo Barbieri, con le tradizionali 40 caselle dedicate alla nostra città. Ad alzare il grande telo c’erano anche la mascotte ufficiale Mister Monopoly, il presidente di Amt Francesco Barini e molte famiglie con bambini, curiosi di iniziare a giocare.

Verona è la prima città del nord Italia, la terza del nostro Paese dopo Roma e Napoli, ad avere l’edizione personalizzata del Monopoly.

«È un grande motivo d’orgoglio – ha detto il sindaco Sboarina – che Verona possa vantare un’edizione speciale di Monopoly e che sia stata scelta tra tante città italiane. Questo indica quanto importante sia la percezione di cui gode a livello internazionale, per la sua bellezza e per il valore del patrimonio storico e architettonico di cui è simbolo. Ognuno di noi ha giocato a Monopoly visto che stiamo parlando di un gioco notissimo in ogni parte del mondo. Avere un’edizione personalizzata che riproduce alcuni luoghi straordinari di Verona avrà sicuramente un impatto unico dal punto di vista promozionale. Credo che tutti i veronesi siano contenti perché così diventa ancora più emozionante giocare».

«Abbiamo scelto Verona – ha detto Alessio Aglione di Winning Moves – perché è una città piena di energia, che vanta un grande patrimonio di bellezza e per questo è visitata da molti turisti. Nella versione speciale di Monopoly Verona abbiamo inserito non solo le vie e i luoghi simbolo della città, ma anche posti più ‘personali’ di cui i veronesi vanno fieri e che i turisti possono scoprire».