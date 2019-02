Superluna, massimo splendore e minima distanza del nostro satellite

Chiamarla, come fanno gli scienziati, Luna Piena al Perigeo, sarà sicuramente più corretto, ma il termine SuperLuna è molto più diretto e comprensibile e magari può attirare un po' di più l'attenzione dei curiosi.

Nella notte di oggi, 19 febbraio, splenderà in cielo la SuperLuna. Il nostro satellite sarà visibile completamente (luna piena) e sarà nel punto più vicino alla Terra (perigeo), perciò la luna di questa serà sembrerà più grande e più luminosa del solito. Un effetto che non si ripeterà più in queste favorevoli condizioni per tutto l'anno.

E per chi non potrà vederlo ad occhio nudo, il portale Virtual Telescope trasmetterà una diretta streaming del fenomeno, come riportato da Today.