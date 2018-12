SuperEnalotto, la fortuna bacia Verona: un 5 è andato a segno in città

È mancato solo un numero a due giocatori veneti del SuperEnalotto per centrare il Jackpot nell’ultima estrazione, con un 5 portano però a casa oltre 34 mila euro ciascuno. Le schedine vincenti sono state giocate a Verona (Tabaccheria Caucchioli in via Spaziani 12) e Paese (Treviso, Tabaccheria La Castellana in Viale Sante Biasuzzi 28).

Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 74,3 milioni di euro, è il premio più alto in palio in Europa e il decimo nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Veneto, fa sapere Agipronews, il 6 manca da agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.