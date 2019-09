Una vita passata come missionaria in Egitto: suor Natalia compie 100 anni

Una vita passata ad aiutare gli altri quella vissuta da suor Natalia Carollo che, nei giorni scorsi, ha compiuto 100 anni circondata dall’affetto delle consorelle. Dopo aver vissuto molti anni in Egitto come missionaria, suor Natalia è tornata in città e oggi vive nella comunità delle Pie Madri della Nigrizia. Lì, il consigliere Matteo De Marzi ha avuto modo di conoscere l’esperienza di vita di suor Natalia.

Nel complimentarsi per lo straordinario traguardo raggiunto, il consigliere De Marzi ha consegnato alla neo centenaria una targa a nome della città di Verona.