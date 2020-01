SuperEnalotto fortunato, colpo grosso in centro a Verona e a Mezzane di Sotto 

Veneto a segno con il SuperEnalotto: nel concorso di ieri sera, secondo quanto riferisce Agipronews, in regione sono state centrate ben tre vincite con i 5 da 30mila euro ciascuna. Una vincita è stata realizzata a Mira, in provincia di Venezia, presso la Totoricevitoria Il Quadrifoglio di via Lomellina 40, in località Oriago.

Un'altra schedina vincente è stata convalidata a Verona, presso la Tabaccheria di via Cappello 16, mentre una terza vincita è andata a Mezzane di Sotto, in provincia di Verona, al Bar Quattro Volti di piazza IV Novembre 5.

Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 59,4 milioni di euro, secondo premio in Europa e quarto al mondo. L'ultimo "6" è stato centrato il 17 settembre 2019, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Veneto il 6 manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.