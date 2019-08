Oltre 10mila spettatori alla prima mondiale di «Romeo&Giulietta» di Polunin

Un'Arena gremita ha accolto con un lungo applauso Sergei Polunin e Alina Cojocaru per la prima mondiale di «Romeo&Giulietta», lo spettacolo di danza diretto da Johan Kobborg. Nell'anfiteatro di Verona ieri, 26 agosto, c'erano oltre diecimila spettatori, provenienti da ogni parte del mondo, tutti attirati dall'atteso debutto di Polunin nel ruolo di Romeo. Un pubblico numeroso che prima di entrare in Arena ha dovuto attendere in fila e le code agli ingressi erano ben visibili ieri sera in piazza Bra.

Le scene dell'Arena di Verona sono state trasformate dalle imponenti scenografie del visual artist David Umemoto, su cui Polunin e gli altri artisti si sono esibiti, seguendo le coreografie Kobborg. Una messinscena vibrante per la più celebre delle tragedie di Shakespeare.

Grazie ad un cast di eccezionali danzatori, tra cui il primo solista del Royal Ballet di Londra Valentino Zucchetti nel ruolo di Mercutio, e a uno staff creativo di prim’ordine, «Romeo&Giulietta» ha riporta in vita l'opera musicata da Sergei Prokofiev, con l'intenzione di raggiungere il cuore, non solo degli appassionati di balletto, ma anche di un pubblico meno esperto in materia.

Tra gli ospiti: la stella del pattinaggio Carolina Kostner, il vice primo ministro russo per la cultura Olga Golodets, il sindaco di Verona Federico Sboarina, l'assessore alla cultura del Comune di Milano Filippo Del Corno e Cristina Muti.