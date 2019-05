Studenti americani vanno alla scoperta della tipica cucina veronese

Dagli Stati Uniti per toccare con mano le eccellenze gastronomiche veronesi. Questo l’obiettivo dei 46 studenti dell’Università di Tucson, Arizona, in visita nella città scaligera per un corso di Scienze nutrizionali.

Il corso, che da sette anni attira a Verona gli studenti dell’ateneo americano, è improntato principalmente sulla cucina mediterranea.

Fino al 14 giugno, i ragazzi avranno modo di imparare di più sull’arte culinaria italiana e veronese in particolare, e sulle risorse agroalimentari del territorio, visitando inoltre le aziende locali dove i prodotti vengono lavorati e realizzati.

Gli studenti sono stati ricevuti giovedì a palazzo Barbieri dall’assessore alle Politiche Giovanili.

«La cultura enogastronomica - dichiara l’assessore - è uno dei punti di forza della nostra economia: il progetto è una bella opportunità per far conoscere le eccellenze del nostro territorio negli Stati Uniti».