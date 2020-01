Senzatetto morto a Porta Vescovo, striscione: «Amministrazione assassina»

Più che delle polemiche, ieri, 4 gennaio, è stata la giornata del ricordo di Kofi Boateng, il senzatetto morto di freddo nei giardinetti di Porta Vescovo a Verona. Molto partecipata, infatti, è stata la fiaccolata organizzata dalla Ronda della Carità, associazione che si prende cura di chi vive per strada e che ha proposto una moratoria per evitare gli allontamenti dai luoghi pubblici di chi non ha una casa, almeno nei giorni in cui il freddo potrebbe provocare decessi per assideramento.

Punto di ritrovo per la fiaccolata di ieri è stata la panchina su cui Kofi Boateng è morto, in zona Porta Vescovo. Zona in cui ha avuto poi luogo un'altra azione politica di diverso tipo. È stato appeso uno striscione con la scritta: «Di freddo si muore ancora. Questi sono i vostri "quartieri sicuri". Amministrazione assassina». Le due iniziative hanno come unico punto di contatto la morte di Kofi Boateng, diversi però sono i toni utilizzati. E lo striscione ha il chiaro intento di attaccare l'attuale amministrazione comunale veronese.

La foto dello striscione appeso è stata pubblicata oggi, 5 gennaio, sulla pagina Facebook Suburban, gruppo antifascista veronese.