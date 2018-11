Verona, la provincia con più stranieri del Veneto: sono circa 105mila

Il comune di Nogara è il primo comune veronese per incidenza di imprese straniere. Il dato era stato diffuso dalla Camera di Commercio di Verona, nel suo rapporto economico-statistico sul territorio scaligero, ed è stato confermato dal rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione, realizzato dalla Fondazione Leone Moressa con il contributo della Cgia di Mestre. Questo rapporto si riferisce a dati del 2017, è stato pubblicato da Il Mulino e presentato ad ottobre e Roma e oggi, 20 novembre, a Treviso.

Sulla stampa qualche dato è stato anticipato e il quotidiano L'Arena si è concentrato su quelli che riguardano la provincia di Verona, quella che in tutto il Veneto accoglie il maggior numero di stranieri, ben 105mila. Il secondo comune a livello regionale per presenza percentuale di immigrati (quasi il 20%) è San Bonifacio, che è anche il comune dove in percentuale nascono più bimbi stranieri (oltre il 42%). Incidenza di immigrati alta anche a Nogara, Caldiero, Monteforte d'Alpone e Mozzecane. Mentre, dopo San Bonifacio, i comuni con la maggior percentuale di figli nati da famiglie straniere sono Nogara, Ronco all'Adige e Albaredo d'Adige.

In tutto il Veneto gli immigrati sono quasi il 10% della popolazione totale, in crescita dopo tre anni di calo. La maggior parte sono romeni, marocchini, cinesi e moldavi. I lavoratori stranieri in tutta la regione superano i 238mila e il loro valore economico è stimabile in circa 14 miliardi di euro. Cresce infine il numero di imprenditori stranieri, un dato contrario a quello degli imprenditori italiani che invece scendono.