Anche Verona aderisce al flashmob per ricordare la Strage di Capaci

Anche Verona aderisce al flashmob nazionale per ricordare la strage di Capaci. Nella mattinata di sabato 23 maggio, un lenzuolo bianco sarà esposto all’esterno di Palazzo Barbieri. E, alle 17.57, il sindaco Federico Sboarina sarà in piazza Bra per osservare un minuto di silenzio. Insieme, anche se a distanza, agli altri primi cittadini d’Italia, indossando la fascia tricolore, simbolo dell’unità nazionale e dei valori costituzionali. Esattamente alla stessa ora in cui, 28 anni fa, Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta vennero assassinati. La commemorazione, organizzata dalla Fondazione Falcone e promossa dall’Anci nazionale, unirà simbolicamente tutti i municipi del Paese che, nonostante l’impossibilità di organizzare manifestazioni e iniziative, celebreranno la ricorrenza, simbolo della lotta contro tutte le mafie.

L’anniversario, che è anche la Giornata nazionale della Legalità, quest’anno verrà dedicato a quanti, in questi mesi, si sono prodigati per il bene comune, mettendo a rischio la propria vita. Come richiesto da Maria Falcone, sorella del magistrato e presidente dell’omonima Fondazione, l’iniziativa sarà un modo per dire grazie a medici, infermieri, volontari della protezione civile, farmacisti, operai, commessi dei supermercati, giovani driver, forze dell’ordine e tutti coloro che sono rimasti al loro posto per permettere all’Italia di andare avanti. Un’occasione anche per rendere omaggio alle donne e agli uomini che, durante l’emergenza sanitaria, per senso del dovere e della solidarietà umana, hanno perso la vita.

Immagini, foto e filmati da tutta Italia verranno condivise sui social con gli hashtag #fondazionefalcone, #ilcoraggiodiognigiorno, #PalermoChiamaItalia, #23maggio2020, #ilmiobalconeèunapiazza. Una testimonianza della lotta contro la criminalità organizzata e alla memoria di chi negli anni si è sacrificato per il bene del Paese.