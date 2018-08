Quartiere Stadio si prepara a "chiudere" per la sfida tra Chievo e Juventus

In vista della partita Chievo Verona – Juventus che si giocherà al Bentegodi sabato 18 agosto alle 18, il piano della viabilità prevede la chiusura delle vie di accesso al quartiere Stadio, una volta occupati i posti auto disponibili in prossimità dell’impianto sportivo. L’intera area sarà chiusa al traffico dal personale della Polizia Municipale, con esclusione dell’accesso consentito ai residenti e ai mezzi pubblici.

Inoltre, sarà creata una grande zona pedonale tra la stazione di Verona Porta Nuova e Piazzale Olimpia. Nell’area transiteranno esclusivamente i mezzi pubblici.

In particolare, gli agenti bloccheranno gli accessi delle auto agli incroci:

di via Sogare verso via Spianà e via Sturzo;

di via San Marco verso via Sturzo, via Verga, via Camuzzoni, via Longhena, via Sogare e via Pirandello;

di via Albere verso via Palladio, via Negrelli, via Camuzzoni, via Vasari e via delle Coste;

di via Morelli verso piazzale Guardini;

della rotonda Piccoli verso via Galliano;

di piazzale XXV aprile verso via Palladio.

Anche lo svincolo di accesso allo stadio sulla bretella di collegamento T4/T9 in direzione Verona Nord, intersezione con via Dal Cero, sarà chiuso appena i parcheggi A – B e C dello stadio risulteranno esauriti.

La Polizia municipale consiglia, pertanto, ai tifosi di utilizzare i mezzi a due ruote o il servizio pubblico di linea, dal momento che tutte le strade di accesso al quartiere potranno essere chiuse già dalle primissime ore del pomeriggio.