Cedono sei metri di strada a Verona: vigili del fuoco e Municipale sul posto

La Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco sono intervenuti sabato mattina in via Mezzomonte, all’altezza del civico 13, per un cedimento della strada della lunghezza di 6 metri per un metro.

La via è stata immediatamente chiusa e verrà emessa una ordinanza contingibile e urgente. I residenti sono già stati tutti avvisati e per scendere a valle percorreranno strade alternative. Sul posto anche Agsm.

Per che di recente siano stati svolti nella via dei lavori ai sottoservizi e le recenti abbondanti piogge abbiano smosso la terra che sabato mattino ha ceduto.