La storia dell'auto tornerà protagonista in fiera con Verona Legend Cars

A Verona una panoramica completa sulla storia dell’auto, dai primi modelli a quelli divenuti simbolo per intere generazioni, spaziando dal lusso alla sportività e con un crescente spazio dedicato alle youngtimer.

Questo è l’orizzonte di Verona Legend Cars, che si terrà l'11 e il 12 maggio alla fiera scaligera: un salone dinamico dove le tante storie dell’auto si dividono tra i padiglioni e i grandi spazi esterni. Spazi animati dai raduni di Club e Registri durante i quali i collezionisti entreranno direttamente in fiera alla guida delle proprie auto, celebrando traguardi come i 50 anni della Fiat 128 e della Ford Capri.

È un percorso che riunisce più anime del mondo Classic e più di 1000 auto storiche: i grandi attori del mercato, tra i quali Ruote da Sogno, Silvauto e il dealer OM Automobile di Monaco di Baviera; restauratori specializzati su marchi o singoli modelli, come Mercedes e Porsche; i pezzi di ricambio originali dei grandi Marchi italiani ed esteri quali Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Porsche e Citroën.

Spazio alle grandi e piccole opere d’arte legate al mondo del viaggio: modellismo, automobilia, coppe d’epoca e cimeli d’officina reinterpretati come elementi d’arredo. Legato al fascino intramontabile dell’auto è anche l’abbigliamento specializzato: FH Grandprix Originals presenta le sue icone come Steve McQueen, Le Mans, GULF e HEUER mentre un artigianato di altissima qualità realizza calzature da uomo fatte a mano e su misura.

Nella cornice della fiera di Verona convergeranno, perciò, tutti gli elementi che compongono la passione per l’heritage. Un universo variegato unito da un unico comun denominatore: l’amore per l’auto e per la sua grande storia.