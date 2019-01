Polveri sottili entro i valori limite: annunciato lo stop del blocco agli Euro 4

La concentrazione delle polveri sottili misurata nella stazione di riferimento per i comuni dell'agglomerato di Verona (Giarol Grande) ha registrato per due giorni consecutivi (lunedì 14 e martedì 15) valori inferiori al limite di 50 microgrammi/mc.

Questo, secondo quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano, e comunque in attesa del bollettino ufficiale di ARPAV che verrà emesso domani, consentirà il rientro dal livello di allerta arancio alle misure di limitazione di base. A partire da venerdì prossimo, quindi, i veicoli Euro 4 diesel potranno tornare a circolare.